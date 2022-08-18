İSTANBUL--BEYKOZ'DA MANDAYA ÇARPAN MOTOSİKLETLİYE İLK MÜDAHALEYİ CERRAH KINOĞLU YAPTI - Son Dakika
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İSTANBUL--BEYKOZ'DA MANDAYA ÇARPAN MOTOSİKLETLİYE İLK MÜDAHALEYİ CERRAH KINOĞLU YAPTI

18.08.2022 09:53

BEYKOZ'da mandaya çarparak yaralanan motosiklet sürücüsüne, ilk müdahaleyi Prof. Dr. Hayrettin Kınoğlu yaptı.

BEYKOZ'da mandaya çarparak yaralanan motosiklet sürücüsüne, ilk müdahaleyi Prof. Dr. Hayrettin Kınoğlu yaptı. Kazanın olduğu Beykoz Riva Yargı Sokak yakınlarında oturan Kınoğlu, diğer mahalle sakinleriyle yardım etmek için geldi. Bacağının kırıldığı öğrenilen Oktay Gül isimli sürücü, hastaneye kaldırıldı.  Kazada yaralanan manda bir süre yerde yattıktan sonra, sekerek uzaklaştı.

Beykoz Riva Yargı Sokak'ta dün saat 23.00 sıralarında, bir işletmede garsonluk yapan Oktay Gül, mesai bitiminde motosikletiyle evine dönerken, başıboş dolaşan mandaya çarptı. Gül, çarpmanın etkisiyle savrulup yere düşerken, kazada yaralanan manda yerden bir süre kalkamadı. Kazadan haberdar olan mahalle sakinleri olay yerine koştu. Yakınlarda oturan Kalp ve Damar Cerrahı Prof.Dr. Hayrettin Barbaros Kınoğlu da yardıma gelenler arasındaydı. Yaralı motosikletliye ilk müdahaleyi Kınoğlu yaptı. Bacağının kırıldığı öğrenilen Oktay Gül, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan manda ise bir süre sonra yerden kalkıp, otluk alanda ilerlemeye başladı. Motosiklet çevredekiler tarafından yerden kaldırıldı.

Prof. Dr. Hayrettin Barbaros Kınoğlu, "Bu yolda çok sık olmasa da rastladığımız şeyler. Hem otomobiller hem motorlar çarpıyor. Gece çok karanlık, mandalar gözükmüyorlar. Ara ara bir ışıklandırma yapılsa belki bunun önüne geçilebilir. Neyse ki çok ciddi hayati tehlikesi yok gibi görünüyor. İnşallah öyledir. Ama hakikaten önlem alınması lazım. Ben geldiğimde olay olmuştu, yerde yatıyordu çocuk, hayvan da öyle. Neyse ki şuuru yerinde. Karanlıkta herhalde görmedi. Biz de bu yolda çok temkinli gidiyoruz, uzun farları yakarak. Hem çok karanlık hem de bazen bunlar grup halinde geziyorlar. Yolu bütünüyle kapatmış oluyorlar" dedi.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İSTANBUL--BEYKOZ'DA MANDAYA ÇARPAN MOTOSİKLETLİYE İLK MÜDAHALEYİ CERRAH KINOĞLU YAPTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL--BEYKOZ'DA MANDAYA ÇARPAN MOTOSİKLETLİYE İLK MÜDAHALEYİ CERRAH KINOĞLU YAPTI - Son Dakika
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