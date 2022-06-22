Beykoz'da minibüs yokuş aşağı kaydı çocuklar saniyelerle kurtuldu - Son Dakika
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Beykoz'da minibüs yokuş aşağı kaydı çocuklar saniyelerle kurtuldu

22.06.2022 10:10

Beykoz'da minibüs yokuş aşağı kaydı çocuklar saniyelerle kurtuldu Beykoz'da park halindeki minibüsün freni boşaldı, facia kıl payı atlatıldı Beykoz'da park halindeki panelvan tipi minibüs, freninin boşalması sonucu geri geri kayarak duvara çarptı.

Beykoz'da minibüs yokuş aşağı kaydı çocuklar saniyelerle kurtuldu

Beykoz'da park halindeki minibüsün freni boşaldı, facia kıl payı atlatıldı

İSTANBUL - Beykoz'da park halindeki panelvan tipi minibüs, freninin boşalması sonucu geri geri kayarak duvara çarptı. Minibüsün kaydığı yolda oynayan çocuklar minibüsün altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Beykoz'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park halindeki panelvan minibüs freninin boşalması sonucu geri geri kayarak, duvara çarptıktan sonra durabildi. Freni boşalan panelvan minibüsün arkasında, yolda oynayan çocuklar son anda kıl payı ölümden kurtuldu. Üstlerine doğru kayan minibüsü fark ederek kenara çekilen çocukların dikkati olabilecek bir facianın önüne geçti.

Olay anı kamerada

O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde çocuklar yoldayken panelvan minibüs geri geri kayıyor. Çocuklar da minibüsü fark ederek son anda yoldan çekiliyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beykoz'da minibüs yokuş aşağı kaydı çocuklar saniyelerle kurtuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beykoz'da minibüs yokuş aşağı kaydı çocuklar saniyelerle kurtuldu - Son Dakika
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