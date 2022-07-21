Kaza, saat 17.00 sıralarında Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Kavacık istikametinde meydana geldi. Orhan Kara 'nın kullandığı 34 TJ 3135 plakalı motosiklet, arıza yapınca şoförü Barış Erdem tarafından emniyet şeridinde durdurulduğu iddia edilen 68 AK 570 plakalı minibüse arkadan çarptı. Motosikletin deposu patlayınca yangın çıktı. Motosiklet ile minibüsün arka kısmı alev aldı. Motosiklet sürücüsü yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı motosiklet sürücüsü, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Minibüs ile motosikletteki alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Araçlar çekici yardımıyla otoparka çekildi. Tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › BEYKOZ'DA MİNİBÜSE ÇARPAN MOTOSİKLET YANDI, SÜRÜCÜ YARALANDI - Son Dakika

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