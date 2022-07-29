İSTANBUL-BEYKOZ'DA MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA - Son Dakika
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İSTANBUL-BEYKOZ'DA MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA

29.07.2022 10:18

BEYKOZ'da motosikletle gelen kasklı 2 kişi, kaldırım üzerinde kilitli motosikleti 15 saniyede çaldı.

BEYKOZ'da motosikletle gelen kasklı 2 kişi, kaldırım üzerinde kilitli motosikleti 15 saniyede çaldı. O anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Beykoz, Kavacık'ta dün saat 07.00 sıralarında motosikletle sokağa gelen kasklı 2 şüpheli, kaldırım üzerinde park halindeki motosiklete yanına yanaştı. Hırsızlardan biri motosikletten inerek kilitli olan motosikleti açmaya çalıştı. Kilidi açan hırsız, motosikleti çalıştırarak uzaklaştı. Sabah ekmek almak için motosikletinin yanına giden Ufuk Et, motosikletinin yerinde olmadığını fark etti. Et, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki kameraları inceleyerek hırsızların yakalamak için çalışma başlattı.

" ELLERİYLE KOYMUŞ GİBİ GELİP ALDILAR"

Motosikleti çalınan Ufuk Et, "Sabah 07.30 sıralarında gelen motosiklet kasklı 2 kişi, demirlerin orda duran motosikletimi çalıp götürdüler. Motosikletim kilitliydi. Birkaç saniyede alıp götürdüler. Geldikleri motosikletinde plakası yoktu. 10 – 15 saniyede elleriyle koymuş gibi gelip aldılar ve gittiler. Sabah 10.15'te ekmek almaya gidiyorum. Baktım motor yerinde yoktu. Polise giderek şikayetçi oldum. Şuana kadar herhangi bir sonuç çıkmadı. Piyasa değeri 160 – 170 bin lira civarında. Burada da ilk defa böyle bir şey yaşandığını duydum. Yeni almıştım. Bir senelik motordu" dedi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Çevredeki binaların güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anı görüntülerinde; motosikletle sokağa gelen kasklı 2 şüpheli, kaldırım üzerinde park halindeki motosiklete yöneliyor. Hırsızlardan biri motosikletten inerek kilitli olan motosikleti açmaya çalışıyor. Kilidi açan hırsız, daha sonra çaldığı motosiklete binerek kayıplara karışıyor.

- İstanbul
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Kaynak: DHA

Motosiklet, İstanbul, Kavacık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-BEYKOZ'DA MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA - Son Dakika

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