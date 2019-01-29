Beykoz'da Murat Aydın ile Vatandaş Arasında Güldüren "Oy" Sohbeti

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Bozhane, Kılıçlı, Öğümce ve Göllü köylerini ziyaret ederek, esnafları dolaşıp vatandaşların sorunlarını dinledi.

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Bozhane, Kılıçlı, Öğümce ve Göllü köylerini ziyaret ederek, esnafları dolaşıp vatandaşların sorunlarını dinledi. Başkan Aydın'ın ziyaret esnasında bir vatandaş ile arasında geçen "oy" sohbeti renkli görüntülere sahne oldu.



31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında Beykoz'daki çalışmalarına devam eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, ilçeye bağlı Bozhane, Kılıçlı, Öğümce ve Göllü köylerini ziyaret etti. Vatandaşlar tarafından sevgiyle karşılanan Başkan Aydın, esnafları tek tek ziyaret ederek seçimlerde destek sözü istedi. Ziyaretin ardından bir kıraathaneye giren Başkan Aydın, vatandaşların boynuna atkı taktı. O esnada bir vatandaşın, "Beni ikna ederse oyumu kendisine vereceğim. Ancak dedikleri kadar var, alçak gönüllü" demesi üzerine gülümseyen Başkan Aydın, "Daha dur yeni selam verdik" dedi. Vatandaş ise ben sizi sürekli takip ediyorum diyerek Aydın'a cevap verdi. Tokalaşmalarının ardından köy meydanında vatandaşlarla sohbet eden Başkan Aydın, onların sorunlarını dinleyerek köylerde gerçekleştirmek istediği projelerden bahsetti.



"Hayalindeki kulübü kur gerisini bana bırak"



Vatandaşlardan biri köy kulübü kurmak istiyorum deyince Başkan Aydın, "Hayalindeki kulübü canlandır. İçine kürek takımını da koy, şu ağabeyin onu Allah nasip ederse gerçekleştirecek. Sadece futbol değil ve çevre köyleri de içine katarak bunu yap. Tesisin işletilmesi de belediyeden ancak Bozhane, Göllü, Riva, Paşamandıra, İshaklı ve Cumhuriyet olmak üzere 6 köy bir araya geleceksiniz. Bu köylerde bir kürek potansiyeli olduğu için bunu ben de istiyorum. Hem bu çalışmalar yapılırken, kürek çeken gençlerde dereyi kontrol ederek orada kirliliği bize haber verir. Biz de gerekeni yaparız" dedi.



Vatandaşlarla sohbet etmesinin ardından onlarla fotoğrafta çektiren Başkan Aydın, ardından Öğümce köyündeki bir restoranın da kurdele keserek açılışını gerçekleştirdi. - İSTANBUL

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