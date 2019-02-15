Son Dakika Haberleri: Beykoz'da Murat Aydın'ın Evine Gittiği Emine Teyze Gözyaşlarına Boğuldu

Beykoz'da Murat Aydın'ın Evine Gittiği Emine Teyze Gözyaşlarına Boğuldu

1 saat önce

AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, Elmalı'da vatandaşlarla tokalaşırken kendisine pencereden seslenip çay içmek için evine davet eden Emine teyzenin isteğini geri çevirmedi.

Beykoz'da Murat Aydın'ın Evine Gittiği Emine Teyze Gözyaşlarına Boğuldu, System.String[]
AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, Elmalı'da vatandaşlarla tokalaşırken kendisine pencereden seslenip çay içmek için evine davet eden Emine teyzenin isteğini geri çevirmedi. Aydın'ın evine geldiğini gören kadının sevinç gözyaşlarına boğularak, "İnşallah sonsuza kadar Beykoz'da kalırsın. Cumhurbaşkanını görürsen ona benim için sarıl" demesi duygulandırdı.

31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında ilçeyi karış karış gezen ve her akşam mahallelerde vatandaşlarla buluşan AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, Elmalı'da vatandaşlarla mahalle buluşması gerçekleştirdi. Buluşma öncesi kendisini dışarıda karşılayan vatandaşlarla tokalaşan Aydın'a evinin penceresinden seslenen 61 yaşındaki Emine Kansız, çaya davet etti. Programdan sonra gelme sözü veren Aydın, buluşma biter bitmez Emine teyzenin evine gitti. Başkan adayı Aydın'ı karşısında görünce sevinç gözyaşlarına boğulan kadının, "İnşallah yüzümüzü güldürürsün, rabbimden dileğim Beykoz'da sonsuza kadar kalasın" demesi Aydın'ı da duygulandırdı.

"Cumhurbaşkanımızı görürsen, benim sana sarıldığım gibi sende ona sarıl"

Emine teyze, "Cumhurbaşkanımızı görürsen benim sana sarıldığım gibi sende ona sarıl. Bizim insanımıza bir dilim ekmek versen seni sırtında taşır. Şu an kalp krizi geçirecek durumdayım. Ne kadar sevindim bilemezsin. Bizim Cumhurbaşkanımız böyle herkesin evine misafir oluyor. Biz de onu oradan indirmiyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanımız kimseyi ayrım etmiyor. Sen de onun gibi ol, halkına kapılarını aç. Sen halkını öyle sev ki bu halk seni bu şekilde sevsin. Cumhurbaşkanım gibi ol, onun yolundan git. Beni kırmadın geldin, biz böyle belediye başkanları istiyoruz" dedi.

Aydın, Emine teyzenin eşi Murat Kansız ile de tanıştı. Aralarında oluşan yoğun sevgiyle birbirleriyle sohbet eden Aydın, Kansız çiftine teşkilattaki birimlerin başkanlarını tanıştırdı. İkram edilen çayları içen Murat Aydın, sohbetin ardından evden ayrıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:10 Kaynak: İHA

Elmalı, Murat Aydın, Beykoz, Aydın, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



14 Şubat Sevgililer Günü'nde Kelepçeli Nikah Töreni Çin, Everest Dağı'nı "Çöp" Nedeniyle Turistlere Kapattı

Ücretli Poşet Uygulamasında Yeni Tartışma: Marketlerin Yaptığı Kar, Haksız Kazanç Rus Sberbank, Denizbank'ı Yılın İlk Çeyreğinde Satmayı Planlıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 15:40:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beykoz'da Murat Aydın'ın Evine Gittiği Emine Teyze Gözyaşlarına Boğuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]