İstanbul'da köpekbalığı şaşkınlığı! Fotoğraf çektikten sonra denize bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da köpekbalığı şaşkınlığı! Fotoğraf çektikten sonra denize bıraktı

04.10.2022 12:14

İstanbul Beykoz sahiline balık tutmaya giden Arif Köse'nin oltasına Camgöz cinsi yavru köpek balığı vurdu. Köse, fotoğraf çektikten sonra balığı tekrar denize bırakırken yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olta balıkçısı Arif Köse, 2 Ekim Pazar günü akşam saatlerinde Beykoz sahilinde oltasını boğaza fırlattı. Bir süre sonra oltasında hareketliliği fark eden köse, oltasını güçlükle çekmeye başladı. Kısa sürede su yüzeyine çıkan yaklaşık 90 santim boyundaki balığı gören Köse, şaşkına döndü. Köse'nin oltasına takılan balığın Camgöz cinsi yavru köpek balığı olduğu belirlendi. Balığı kıyıya çıkaran Köse, fotoğraf çektikten sonra tekrar denize bıraktı.

"5 KİLOGRAM CİVARINDAYDI"

Arif Köse, "Ben her hafta sonu Beykoz Çubuklu'da balık tutmaya giderim hobi olarak. Bu hafta sonu da öyle gittik. İlk önce istavrit aldık sonra palamut balığı çektik. Yemli olarak olta atmaya başladım. İlk önce irice bir vatoz balığı aldık. Onu azat ettikten sonra tekrar oltamı attım. Sonrasında şiddetli şekilde vurmaya başladı olta. Baya bir zorluk yaşadım. En son su yüzeyine çıkınca köpek balığı olduğunu anladık. Büyük bir sevinç ve heyecan oldu. İlk defa böyle bir şey ile karşılaştık. Etraftaki insanlar da baya bir heyecanlandılar. Köpek balığını zorda olsa kıyıya çıkardık. İğnelerinden kurtardıktan sonra bir kaç hatıra fotoğrafı çekip doğasına bıraktık. Yaklaşık 90 santim boyunda 5 kilogram civarındaydı. Camgöz olarak geçiyormuş cinsi. Gayet sağlıklı bir balıktı. 2019 dan beri balık tutarım. Boş bulunduğum zamanlarda hep giderim" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da şaşkına uğratan görüntü! Çektiği oltanın ucundaki köpekbalığını görünce gözlerine inanamadı

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Görüntülerd oltasına takılan balığı güçlükle çeken Köse, kısa süre sonra balığın Camgöz cinsi yavru köpek balığı olduğunu anladı. Köse, oltasına takılan balığı güçlükle kıyıya çıkardığı görülüyor.

YORUMLAR
500
DKMP 1. Bölge Müdürlüğünden 'Hayvanları Koruma Günü' etkinliği DKMP 1. Bölge Müdürlüğünden 'Hayvanları Koruma Günü' etkinliği Yenilenen su değirmeni yıllar sonra yeniden hizmet vermeye başladı Yenilenen su değirmeni yıllar sonra yeniden hizmet vermeye başladı
Kaynak: DHA

su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da köpekbalığı şaşkınlığı! Fotoğraf çektikten sonra denize bıraktı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:55 Katledilen müzisyen Onur Şener'in annesi yürekleri dağladı: Canavarlar oğluma kıydı
14:39 Galatasaray'ın Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda GMG Kastamonuspor ile eşleşti
14:35 HDP'li bir yöneticinin "Demirtaş bu şekilde devam ederse parti dışına itilir" dediği iddiasına HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel'den tepki
14:23 Dolandırıcılık iddiasıyla yargılanan Uğur Akkuş'un 20 milyon dolarlık borcunu Nihat Özdemir ödedi
14:16 Yüzlerce kişi büyük ikramiyeyi kazanınca soruşturma açılması çağrısı yapıldı
14:19 Altın, son 7 ayın en hızlı yükselişini yaşayarak 1.700 seviyelerine çıktı
14:04 Bolu'da tedirgin eden görüntü! İçme suyu barajındaki balıklar ölüyor
14:01 İspanyol basınından bomba iddia! Lopetegui ile yollarını ayırmaya hazırlanan Sevilla, Fatih Terim'i takımın başına getirmek istiyor
14:00 Kuantum mekanikleri konusunda çalışmaları bulunan 3 fizikçi, 2022 Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü
13:58 AK Partili isimden CHP'ye sert sözler: Milleti bölme gayretinde olanlarla aynı saftalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 15:08:36. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da köpekbalığı şaşkınlığı! Fotoğraf çektikten sonra denize bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement