Son Dakika Haberleri: Beykoz'da Orman Alandaki Köşkte Yangın

Beykoz'da Orman Alandaki Köşkte Yangın

50 dakika önce

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - BEYKOZ'da ormanlık alanda bulunan 2 katlı ahşap köşkte yangın çıktı.

Beykoz'da Orman Alandaki Köşkte Yangın, System.String[]
Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA - BEYKOZ'da ormanlık alanda bulunan 2 katlı ahşap köşkte yangın çıktı. Yaklaşık iki saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında, ahşap köşkte maddi hasar meydana geldi. Yanan köşkte daha önce birçok film ve dizi çekimleri yapıldığı belirtildi.

Akbaba Mahallesi Orman mevkii Tınaz yolunda bulunan iki katlı ahşap köşkte saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ahşap köşkün üst katındaki alevlere müdahale etti. Polis ekipleri de bu sırada köşkün etrafında güvenlik önlemi aldı. Yangın yaklaşık iki saat içerisinde kontrol altına alınırken, bir süre soğutma çalışması yapıldı. Sağlık ekipleri de herhangi gibi bir olumsuzluğa karşı olay yerinde hazır bekletildi. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, köşkte maddi hasar meydana geldi. Köşkün boş olduğu ve daha önceden köşkte birçok film ve dizi çekildiği belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 09:21 Kaynak: DHA

İtfaiye, DHA, 3. Sayfa
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