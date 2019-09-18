Son Dakika Haberleri: Beykoz'da orman arazisindeki kaçak yapılar yıkılıyor
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Beykoz'da orman arazisindeki kaçak yapılar yıkılıyor

1 saat önce

Beykoz Belediyesi ekipleri, İstanbul Valiliğinin yıkım için bildirimde bulunmasının ardından orman arazilerine yapılan kaçak yapıların yıkımına başladı.

Beykoz'da orman arazisindeki kaçak yapılar yıkılıyor, System.String[]

Beykoz Belediyesi ekipleri, İstanbul Valiliğinin yıkım için bildirimde bulunmasının ardından orman arazilerine yapılan kaçak yapıların yıkımına başladı.

Beykoz'da Yeni Mahalle, Tokatköy, Dereseki, Anadolu Feneri mahallerindeki 48 kaçak binanın yıkım işlemleri başladı.

Belediye ekipleri valilikten gelen bildirimin ardından tespit edilen kaçak yapıların yıkımı için harekete geçti.

Kaçak yapıların olduğu bölgelerde polis ekipleri güvenlik önlemi alırken Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de gözlemci olarak bulundu.

İlgili kurumlar tarafından kaçak yapıların elektrik, su ve doğalgazları kesilirken ekipler, vatandaşların eşyalarını boşaltmalarının ardından harekete geçerek iş makineleriyle binaları yıkmaya başladı.

İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, çalışmalar ve uydu görüntüleriyle İstanbul'da devlet ormanlarına 31 Aralık 2017'den sonra usulsüz yollarla 315 adet muhtelif cinste kaçak yapı inşa edildiği tespit edildiğini ve bu yapıların, 775 sayılı Gecekondu Kanununun 18. maddesi gereğince bulunduğu yer belediyesince yıkılması için 14 ilçenin belediye başkanlığına bildirimde bulunulduğu bildirmişti.

Beykoz Belediyesi, Yeni Mahalle, İstanbul, Beykoz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:04 Kaynak: AA
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