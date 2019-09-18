Son Dakika Haberleri: Beykoz'da orman arazisindeki kaçak yapılar yıkılıyor
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Beykoz'da orman arazisindeki kaçak yapılar yıkılıyor

1 saat önce

Beykoz'da Yeni Mahalle, Tokatköy, Dereseki, Anadolu Feneri mahallerindeki orman arazilerine yapılan 48 kaçak binanın yıkım işlemleri başladı.

Beykoz'da orman arazisindeki kaçak yapılar yıkılıyor, System.String[]

Beykoz'da Yeni Mahalle, Tokatköy, Dereseki, Anadolu Feneri mahallerindeki orman arazilerine yapılan 48 kaçak binanın yıkım işlemleri başladı.

Yeni Mahalle, Beykoz, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:30 
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