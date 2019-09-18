Beykoz'da orman arazisindeki kaçak yapılar yıkılıyor
1 saat önce
Beykoz'da Yeni Mahalle, Tokatköy, Dereseki, Anadolu Feneri mahallerindeki orman arazilerine yapılan 48 kaçak binanın yıkım işlemleri başladı.
Beykoz'da Yeni Mahalle, Tokatköy, Dereseki, Anadolu Feneri mahallerindeki orman arazilerine yapılan 48 kaçak binanın yıkım işlemleri başladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:30
Suudi Arabistan, geçici olarak durdurulan petrol üretiminin yeniden başlatıldığını açıkladı İmamoğlu: İBB, Mehmetçik Kûtulamâre dizisine 25 milyon TL aktarmış Talihsiz koca, karısının söylediklerine dayanamayıp kalp krizi geçirdi Maltepe'de bir kadın, barışmak isteyen eski eşini bacağından bıçakladı!