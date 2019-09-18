Son Dakika Haberleri: Beykoz'da orman yangını(1)
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Beykoz'da orman yangını(1)

7 dakika önce

BEYKOZ Anadolu Kavağı'ndaki bir askeri alanın yanındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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BEYKOZ Anadolu Kavağı'ndaki bir askeri alanın yanındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, orman ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri saat 00.00 sıralarında başlayan yangını kısa sürede söndürdü. Öte yandan askeri görevliler de olay yerine gelerek yangına ilişkin itfaiye ekiplerinden bilgi aldı. Vatandaşların yangının meydana geldiği yerde el fenerli şüpheli kişilerin bulunduğu ihbarı üzerine ise polis ekipleri çevrede çalışma başlattı. Yangını soğutma çalışması sürüyor.

- İstanbul

İtfaiye, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:30 Kaynak: DHA
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