Son Dakika Haberleri: Beykoz'da orman yangını (1)
Son Dakika Güncel Haber

Beykoz'da orman yangını (1)

10 dakika önce

Beykoz Anadolu Kavağı'nda ormanda yangın çıktı.

Beykoz'da orman yangını (1), System.String[]

Beykoz Anadolu Kavağı'nda ormanda yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına helikopterle de müdahale ediliyor. Öte yandan çevredeki vatandaşlar yangının 3 farklı noktadan çıktığını belirtirken, ormanın yakılmış olabileceğini öne sürüyor.

Görüntü dökümü:
--------------
-Cep telefonu
-Yangın
- İtfaiye ekipleri
-Helikopter


- İstanbul
İtfaiye, Beykoz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



14 yaşındaki çocuk eline saplanan korkuluk demiriyle hastaneye kaldırıldı
Volkswagen Manisa'ya 1,4 milyar euroluk yatırım yapacak Canlı yayında evli adamla birlikte olduğunu söyleyen izleyicinin anlatıkları sunucunun ağzını açık bıraktı Beyoğlu'nda bir bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 16:13:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beykoz'da orman yangını (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]