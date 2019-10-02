Beykoz'da orman yangını (1)
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BEYKOZ Anadolu Kavağı'nda ormanda yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:13 Kaynak: DHA
BEYKOZ Anadolu Kavağı'nda ormanda yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına helikopterle de müdahale ediliyor. Öte yandan çevredeki vatandaşlar yangının 3 farklı noktadan çıktığını belirtirken, ormanın yakılmış olabileceğini öne sürüyor.
- İstanbul
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