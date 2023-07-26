Beykoz'dan yükselen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor - Son Dakika
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Beykoz'dan yükselen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor

26.07.2023 16:28

İstanbul Beykoz'da orman yangını meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sına söndürme helikopteri sevk edildi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıktığı İstanbul'un Beykoz ilçesinde orman yangını çıktı. Söndürme çalışmaları için bölgeye çok sayıda ekip ve helikopter gönderildi.

ANTALYA DA 3 GÜNDÜR YANIYOR

Türkiye sıcak havaların da etkisiyle yangınlara teslim olmuş durumda. Farklı noktalarda çıkan yangınlara ekipler müdahale ederken Antalya'nın Kemer ilçesinde de başlayan orman yangını 3. gününde de sürüyor. Ekipler hem havadan hem de karadan alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Beykoz'dan ilk görüntüler:

Kaynak: DHA
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Orman Yangını, İstanbul, Beykoz, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Beykoz'dan yükselen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor - Son Dakika
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