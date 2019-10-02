Son Dakika Haberleri: Beykoz'da orman yangını (2)
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Beykoz'da orman yangını (2)

1 saat önce

BEYKOZ Anadolu Kavağı'nda ormanda yangın çıktı.

Beykoz'da orman yangını (2), System.String[]
BEYKOZ Anadolu Kavağı'nda ormanda yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına helikopterle de müdahale ediliyor. Öte yandan çevredeki vatandaşlar yangının 3 farklı noktadan çıktığını belirtirken, ormanın yakılmış olabileceğini öne sürüyor.


- İstanbul
İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:49 Kaynak: DHA
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