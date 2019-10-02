Beykoz'da orman yangınında kundaklama şüphesi
25 dakika önce
BEYKOZ'da üç farklı noktada çıkan orman yangını söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:24 Kaynak: DHA
BEYKOZ'da üç farklı noktada çıkan orman yangını söndürüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
, kundaklama ihtimali üzerinde durulduğunu açıkladı.
Beykoz Anadolu Kavağı'nda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Yangına müdahale için itfaiye ekipleri ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına helikopterle de müdahale edildi. Yangın söndürülürken İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Anadolu Kavağı'ndaki ormanlık arazide meydana gelen yangın söndürülmüş olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangın iki dönümlük ormanlık alanı etkilemiş ve üç ayrı noktadan başlamış olduğu tespit edilmiştir. Kundaklama ihtimaline yönelik ekiplerimizin çalışmaları devam etmektedir" denildi.
- İstanbul
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