"Çerkez Cengiz"in aslanı, Beykoz'u karıştırdı! Ekipler güçlükle yakaladı - Son Dakika
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"Çerkez Cengiz"in aslanı, Beykoz'u karıştırdı! Ekipler güçlükle yakaladı

05.07.2023 12:08

Beykoz'da ormanlık alanda bulunan aslan ilaçlı ok ile etkisiz hale getirildi. Beykoz'da yaşanan olayda, ormanlık alanda aslan kükremesi duyulduğuna dair vatandaşlar tarafından polise ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine ormanlık alana giden polis ekipleri aslanı etkisiz hale getirdi ve sahibine teslim etti.

İstanbul Beykoz'da ormanlık alandan aslan kükremesi duyulduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, ormanda bulunan aslanı ilaçlı ok ile etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirilen aslan, sahibi "Çerkez Cengiz"e teslim edildi.

KÜKREME SESLERİNİ DUYDULAR

Beykoz'da 4 Temmuz Salı günü 22.45 sıralarında yaşanan olayda, ormanlık alanda aslan kükremesi duyulduğuna dair vatandaşlar tarafından polise ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine ormanlık alana giden Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği (Yunuslar) alanda inceleme yaptı.

SAHİBİ "ÇERKEZ CENGİZ" ÇIKTI

Dar alan çalışması yapan polis ekipleri ormanda bir aslanın gezdiğini fark etti. Aslan, tüf tüf diye tabir edilen ilaçlı ok ile polisler tarafından etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen aslan, Çerkez Cengiz olarak tanınan sahibi Cengiz Şıklaroğlu'na teslim edildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (3)
  • Fırat Duran: Maymun, sincap, tilki, sansar beslesen alır götürürler, adamlar aslanı sahibine teslim etmiş :) Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • Necati Kaya: Birdahaki haberde aslan sahibini yedi diye duyarsınız. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Ali Kublay: Bu ne biçim dünya bir aslan beslemek serbest i hadi serbest izinli diyelim adam ya salmış ya kaçırmış adama ceza yokmu bir garibana zarar verse ne olacak memleket salak andawal dolu Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: "Çerkez Cengiz"in aslanı, Beykoz'u karıştırdı! Ekipler güçlükle yakaladı - Son Dakika
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