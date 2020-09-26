Beykoz'da ormanlık alanda yangın - Son Dakika

Beykoz'da ormanlık alanda yangın

Beykoz'daki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Beykoz'da ormanlık alanda yangın, System.String[]

Beykoz'daki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Hisarı Bent Yolu Caddesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Kavacık, Çengelköy ve Çavuşbaşı'ndan sevk edilen itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle yangına müdahale ediyor.

Öte yandan bölgeye, yangın söndürme helikopteri de sevk edildi.

Anadolu Hisarı, Yangın, Beykoz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 17:39 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beykoz'da ormanlık alanda yangın - Son Dakika

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