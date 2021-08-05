Kartal Aydos Ormanı'nda olası yangınlara karşı denetim - Son Dakika

Kartal Aydos Ormanı'nda muhtemel orman yangınlarına karşı yapılan denetimler sürüyor. Özel harekat polisleri, eğitimli polis köpeği ve TOMA aracının katılım gösterdiği denetimde, ormana kaçak giriş yapanların ve mangal yakanların olup olmadığı denetleniyor.

İstanbul Valiliği'nin olası orman yangınlarını önleme amacıyla aldığı ormanlara girişin, ormanlarda mangal yakmanın yasaklanması kararının ardından İstanbul'un ormanlık alanlarında denetimler hız kesmeden sürüyor. Alınan kara kapsamında Kartal Aydos Ormanı'nda olası bir orman yangınına karşı denetim düzenlendi. Denetime özel harekat polisleri, özel eğitimli polis köpeği, yunus polisleri, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, TOMA aracı ile Kartal Belediyesi zabıta ekipleri de katıldı. Denetime ayrıca havadan drone ile destek verildi. Denetimlerde olası bir ormana kaçak giriş yapma ya da mangal veya semaver ateşi yakma durumlarının olup olmadığı kontrol edildi. - İSTANBUL