BEYKOZ'DA OTOMOBİL BAGAJINDA TEHLİKELİ YOLCULUK - Son Dakika
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BEYKOZ'DA OTOMOBİL BAGAJINDA TEHLİKELİ YOLCULUK

13.05.2022 10:17

BEYKOZ'da otomobil içinde taşınan malzemeler nedeniyle yer kalmayınca, bir kişi bagajda yolculuk yaptı.

BEYKOZ'da otomobil içinde taşınan malzemeler nedeniyle yer kalmayınca, bir kişi bagajda yolculuk yaptı. Tehlikeli yolculuk, trafikteki başka birinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüler, dün öğle saatlerinde Anadoluhisarı mevki TEM bağlantı yolunda kaydedildi. Otomobilde, içine koydukları malzeme nedeniyle yer kalmayınca, bir kişi bagajda yolculuk yaptı. Bagajda yolculuk yapan kişinin rahat tavırları dikkat çekti. Tehlikeli yolculuk, trafikteki başka biri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, otomobil bir süre sonra gözden kayboldu.

BEYKOZ'DA OTOMOBİL BAGAJINDA TEHLİKELİ YOLCULUK
BEYKOZ'DA OTOMOBİL BAGAJINDA TEHLİKELİ YOLCULUK
BEYKOZ'DA OTOMOBİL BAGAJINDA TEHLİKELİ YOLCULUK
BEYKOZ'DA OTOMOBİL BAGAJINDA TEHLİKELİ YOLCULUK
BEYKOZ'DA OTOMOBİL BAGAJINDA TEHLİKELİ YOLCULUK

YORUMLAR
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Çekici üzerindeki tehlikeli yolculuğa para cezası Çekici üzerindeki tehlikeli yolculuğa para cezası Çekici üzerindeki tehlikeli yolculuk kamerada Çekici üzerindeki tehlikeli yolculuk kamerada

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEYKOZ'DA OTOMOBİL BAGAJINDA TEHLİKELİ YOLCULUK - Son Dakika


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SON DAKİKA: BEYKOZ'DA OTOMOBİL BAGAJINDA TEHLİKELİ YOLCULUK - Son Dakika
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