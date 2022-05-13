BEYKOZ'DA OTOMOBİL BAGAJINDA TEHLİKELİ YOLCULUK - Son Dakika

BEYKOZ'da otomobil içinde taşınan malzemeler nedeniyle yer kalmayınca, bir kişi bagajda yolculuk yaptı. Tehlikeli yolculuk, trafikteki başka birinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüler, dün öğle saatlerinde Anadoluhisarı mevki TEM bağlantı yolunda kaydedildi. Otomobilde, içine koydukları malzeme nedeniyle yer kalmayınca, bir kişi bagajda yolculuk yaptı. Bagajda yolculuk yapan kişinin rahat tavırları dikkat çekti. Tehlikeli yolculuk, trafikteki başka biri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, otomobil bir süre sonra gözden kayboldu.