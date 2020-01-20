Beykoz'da otomobil evin bahçesinde devrildi - Son Dakika
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Beykoz'da otomobil evin bahçesinde devrildi

7 saat önce

Beykoz ilçesinde, otomobilin evin bahçesine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Beykoz'da otomobil evin bahçesinde devrildi, System.String[]

Beykoz ilçesinde, otomobilin evin bahçesine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi Karalık Dere Caddesi'nde, Hüseyin Gedik yönetimindeki 34 AD 2162 otomobil, yağış nedeniyle yol kenarındaki iki katlı evin bahçesine devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Mehmet Akpınar hafif şekilde yaralandı.

Yavuz Selim Mahallesi, Beykoz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 05:36 Kaynak: AA
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