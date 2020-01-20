Beykoz'da otomobil evin bahçesinde devrildi - Son Dakika

Beykoz'da otomobil evin bahçesinde devrildi
7 saat önce
Beykoz ilçesinde, otomobilin evin bahçesine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 05:36 Kaynak: AA
Beykoz ilçesinde, otomobilin evin bahçesine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi Karalık Dere Caddesi'nde, Hüseyin Gedik yönetimindeki 34 AD 2162 otomobil, yağış nedeniyle yol kenarındaki iki katlı evin bahçesine devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Mehmet Akpınar hafif şekilde yaralandı.
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