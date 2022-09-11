Polis, yeni bir kaza yaşanmaması için Molla Gürani Viyadüğü'nde güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı.

Kaynak: AA

TEM Otoyolu, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.