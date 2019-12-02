BEYKOZ'DA OTOMOBİLLE OTOBÜS ÇARPIŞTI 2 YARALI

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Beykoz 'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil, karşı yöne geçerek otobüs ile çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

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