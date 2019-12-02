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BEYKOZ'DA OTOMOBİLLE OTOBÜS ÇARPIŞTI 2 YARALI

6 saat önce

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ / İstanbul DHABeykoz'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil, karşı yöne geçerek otobüs ile çarpıştı.

BEYKOZ'DA OTOMOBİLLE OTOBÜS ÇARPIŞTI 2 YARALI, System.String[]

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA

Beykoz'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil, karşı yöne geçerek otobüs ile çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Beykoz Polonezköy yolunda meydana geldi. İddiaya göre, 34 YE 804 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak karşı yöne geçip, Mustafa Kerim'in kullandığı 34 ZZ 6017 plakalı otobüs ile çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü ile yanındaki arkadaşı otomobilde sıkışarak yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan kişileri bulundukları yerden çıkardı. İki yaralı sağıl ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-kaza yerinden görüntüler

-Otomobilin kaldırılması

-İtfaiyeden görüntü

-genel ve detay


İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:21 Kaynak: DHA
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