Beykoz'da otoparkta yangın, üst katlarda mahsur kalanlar kurtarıldı - Son Dakika
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Beykoz'da otoparkta yangın, üst katlarda mahsur kalanlar kurtarıldı

6 saat önce

BEYKOZ'da bir binanın otoparkında bulunan otomobilde yangın çıktı.

BEYKOZ'da bir binanın otoparkında bulunan otomobilde yangın çıktı. Üst katlarda mahsur kalan 14 kişi itfaiye ekipleri tarafından merdiven aracıyla indirilerek kurtarıldı.

Yangın saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre bir binanın otoparkındaki araçta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek yanındaki motosiklete sıçradı. Yangın nedeniyle binayı duman kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alarak vatandaşları uzaklaştırdı. Kavacık ve Çavuşbaşı itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek araçları söndürdü. Yoğun duman nedeniyle mahsur kalan 14 kişi merdivenle indirilerek kurtarıldı. Dumandan etkilenenlere ambulansta ilk müdahaleleri yapıldı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

Beykoz'da otoparkta yangın, üst katlarda mahsur kalanlar kurtarıldı

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:15 Kaynak: DHA
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