Beykoz'da, Tartıştığı Sürücüyü Defalarca Bıçaklayan Caninin Cezası Belli Oldu
1 saat önce
Beykoz'da park yeri nedeniyle tartışma yaşadığı kişiyi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 5 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul Beykoz'da park yeri nedeniyle tartışma yaşadığı kişiyi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle yargılanan değnekçi, 5 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
OTO TAMİRCİSİNİ DEFALARCA BIÇAKLADI
Olay 2 Mayıs'taBeykoz'da meydana gelmişti. Bir süre önce cezaevinden çıktığı belirtilen Mehmet Ali Sadıkoğlu, otopark yeri nedeniyle tartıştığıoto tamircisi Hüseyin Aktürk'ü defalarca bıçaklayarak yaralamıştı.
9 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI
Saldırıdan sonra kaçan Sadıkoğlu, 16 gün sonra yakalanarak tutuklanmıştı. Sanık hakkında "silahla kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından 9 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
Davanın 7 Eylül'deki ilk duruşmasında tahliye edilen sanık hakkında ikinci celsede adli kontrol kararı verilmişti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:05 Kaynak: AA
Eşi ve Çocukları Tarafından Öldürülen İş Adamı Cinayetinde Kan Donduran İfadeler
İnşaatta Cinsel İstismara 20 Yıl Hapis İstemi
Erdoğan'ın İmzasıyla 2 Önemli Kuruma İlişkin Kararlar Resmi Gazete'de Yayımlandı
Kooperatif Başkanı Salahaddin Hünü: AK Parti'ye Oy Vermeyeni Allah Çarpar