Son Dakika Haberleri: Beykoz'da, Tartıştığı Sürücüyü Defalarca Bıçaklayan Caninin Cezası Belli Oldu

Beykoz'da, Tartıştığı Sürücüyü Defalarca Bıçaklayan Caninin Cezası Belli Oldu

1 saat önce

Beykoz'da park yeri nedeniyle tartışma yaşadığı kişiyi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 5 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Beykoz'da, Tartıştığı Sürücüyü Defalarca Bıçaklayan Caninin Cezası Belli Oldu, System.String[]

İstanbul Beykoz'da park yeri nedeniyle tartışma yaşadığı kişiyi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle yargılanan değnekçi, 5 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

OTO TAMİRCİSİNİ DEFALARCA BIÇAKLADI

Olay 2 Mayıs'taBeykoz'da meydana gelmişti. Bir süre önce cezaevinden çıktığı belirtilen Mehmet Ali Sadıkoğlu, otopark yeri nedeniyle tartıştığıoto tamircisi Hüseyin Aktürk'ü defalarca bıçaklayarak yaralamıştı.

9 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Saldırıdan sonra kaçan Sadıkoğlu, 16 gün sonra yakalanarak tutuklanmıştı. Sanık hakkında "silahla kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından 9 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Davanın 7 Eylül'deki ilk duruşmasında tahliye edilen sanık hakkında ikinci celsede adli kontrol kararı verilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:05 Kaynak: AA

Beykoz, 3. Sayfa, Güncel
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YORUMLAR (5)
  • kızıl elma: adelet tecelli etmemiştir, doğasında suçluluk canilik bulunan bu şahısa verilen ceza azdır, terazi var, nizam var Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
  • vatandaş: Allah kahretsin sizide adaletinizide. Ulan defalarca bıçaklamanın karşılığı denetimli olarak salmakmı be? Allah''ın Adaleti sizi Cehennemde yakacak. İnşallah bu kararı verenlerinde başına gelir. Utanıyorum sizin adaletsiz adaletinizden. İlla adamın ölmesimi gerekiyor. Siz Adaletçiler Allah''tan büyükmüsünüz? Onun Adaletinin uygulanacağı gün sizler için Cehennem olacak. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır


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