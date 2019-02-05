Beykoz'da, Tartıştığı Sürücüyü Defalarca Bıçaklayan Caninin Cezası Belli Oldu

vatandaş:

Allah kahretsin sizide adaletinizide. Ulan defalarca bıçaklamanın karşılığı denetimli olarak salmakmı be? Allah''ın Adaleti sizi Cehennemde yakacak. İnşallah bu kararı verenlerinde başına gelir. Utanıyorum sizin adaletsiz adaletinizden. İlla adamın ölmesimi gerekiyor. Siz Adaletçiler Allah''tan büyükmüsünüz? Onun Adaletinin uygulanacağı gün sizler için Cehennem olacak.