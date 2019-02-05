Son Dakika Haberleri: Beykoz'da Park Yeri Nedeniyle Tartıştığı Oto Tamircisini Defalarca Bıçaklayarak Yaralayan Sanık,...

Beykoz'da Park Yeri Nedeniyle Tartıştığı Oto Tamircisini Defalarca Bıçaklayarak Yaralayan Sanık,...

48 dakika önce

IHAAW151111-ASA/05-02-2019- Beykoz'da park yeri nedeniyle tartıştığı oto tamircisini defalarca bıçaklayarak yaralayan sanık, "silahla kasten yaralama" suçundan 5 yıl 6 ay 15 gün hapse çarptırıldı.

Beykoz'da Park Yeri Nedeniyle Tartıştığı Oto Tamircisini Defalarca Bıçaklayarak Yaralayan Sanık,..., System.String[]
IHAAW151111-ASA/05-02-2019

- Beykoz'da park yeri nedeniyle tartıştığı oto tamircisini defalarca bıçaklayarak yaralayan sanık, "silahla kasten yaralama" suçundan 5 yıl 6 ay 15 gün hapse çarptırıldı. 05.02.2019 15: 11: 11 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:18 Kaynak: İHA

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