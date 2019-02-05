Beykoz'da Park Yeri Nedeniyle Tartıştığı Oto Tamircisini Defalarca Bıçaklayarak Yaralayan Sanık,...
48 dakika önce
IHAAW151111-ASA/05-02-2019- Beykoz'da park yeri nedeniyle tartıştığı oto tamircisini defalarca bıçaklayarak yaralayan sanık, "silahla kasten yaralama" suçundan 5 yıl 6 ay 15 gün hapse çarptırıldı.
IHAAW151111-ASA/05-02-2019
- Beykoz
'da park yeri nedeniyle tartıştığı oto tamircisini defalarca bıçaklayarak yaralayan sanık, "silahla kasten yaralama" suçundan 5 yıl 6 ay 15 gün hapse çarptırıldı. 05.02.2019 15: 11: 11 TSI
NNNN - İSTANBUL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:18 Kaynak: İHA
Cani Koca, Kargo Almaya Giden Karısını Tabancayla Öldürdü
Kız Arkadaşını Benzin Dökerek Yakan Sanık Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet İsteniyor
Günlerdir Aranan Kayıp Araç Bulundu, 3 Gencin Cansız Bedenine Ulaşıldı
Çaresiz Anne, Kılıçdaroğlu'nun Yüzüne "Bebeğim Ölüyor" Diye Haykırdı