Beykoz'da rampadan kayan otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Beykoz'da rampadan kayan otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

28.04.2022 15:46
Beykoz'da rampadan kayan otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Beykoz'da, rampa bulunan sokakta geriye doğru kayan otomobilin çarptığı kadın yolun kenarındaki duvar ile araç arasında kalarak yaşamını yitirdi.

Beykoz'da, rampa bulunan sokakta geriye doğru kayan otomobilin çarptığı kadın yolun kenarındaki duvar ile araç arasında kalarak yaşamını yitirdi.

Çiğdem Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Zambak Çıkmaz Sokak'ta bulunan rampaya doğru seyreden sürücüsü öğrenilemeyen 34 VJ 9591 plakalı otomobil, bir anda geri kaymaya başladı.

Caddeye çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen Emine Demir'e çarptı. Otomobil ile yolun kenarında bulunan bir binanın duvarı arasında kalan Demir, olay yerinde hayatını kaybetti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis tarafından gözaltına alınan sürücü, Beykoz Polis Merkezi'ne götürüldü.

Demir'in cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Beykoz'da rampadan kayan otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Beykoz'da rampadan kayan otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

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Otomobil, Tragger, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beykoz'da rampadan kayan otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


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