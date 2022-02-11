Üye Girişi
Beykoz'da restore edilen tarihi Anadolu Feneri böyle görüntülendi - Son Dakika

Beykoz'da restore edilen tarihi Anadolu Feneri böyle görüntülendi

11.02.2022 10:13

Beykoz'da restore edilen tarihi Anadolu Feneri böyle görüntülendi Yapımı 1834 yılına dayanan Anadolu Feneri restore edildi Beykoz'da yapımı 1834 yılına dayanan ve Karadeniz açıklarında bulunan tarihi Anadolu Feneri restore edildi.

Beykoz'da restore edilen tarihi Anadolu Feneri böyle görüntülendi

Yapımı 1834 yılına dayanan Anadolu Feneri restore edildi

İSTANBUL - Beykoz'da yapımı 1834 yılına dayanan ve Karadeniz açıklarında bulunan tarihi Anadolu Feneri restore edildi. Restorasyonu tamamlanan Anadolu Feneri havadan görüntülendi.

Beykoz'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun restore edileceğini duyurduğu tarihi Anadolu Feneri restore edildi. Doğa ile iç içe olan Anadolu Feneri, Karadeniz'le İstanbul Boğazı'nın birleşim noktasında bulunduğu için, ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor. Restorasyon çalışması tamamlanan Anadolu Feneri 1834 yılında Kırım Savaşı sırasında Fransız ve İngiliz gemilerine boğazın ve Karadeniz'in girişlerini görebilmeleri ve rehber olması amacıyla yaptırıldı. Anadolu Feneri, 15 Mayıs 1856 yılında karşısındaki Rumeli Feneri ile birlikte kule kısmı da yapılarak Fransızlar tarafından işletilmeye başlandı.

Fener 1933 yılında tamamen Türkiye'ye geçti

Fener, Fransızlara verilen 100 senelik işletme imtiyazının iptal edilmesiyle 1933 yılında tamamen Türkiye'ye geçti. Orijinal halini koruyan nadir deniz fenerinin boyu 20 metre yüksekliği ise 75 metreden oluşuyor. Tarihi Fener, 75 metre yükseklikten saniyede bir beyaz ışık vererek denizcileri selamlıyor, sonrasında ise 18 saniyelik bir bekleme süresi devreye giriyor. Öte yandan restorasyonu tamamlanan tarihi Anadolu Feneri ve eşsiz manzarası havadan drone ile görüntülendi.

Beykoz'da restore edilen tarihi Anadolu Feneri böyle görüntülendi
Beykoz'da restore edilen tarihi Anadolu Feneri böyle görüntülendi
Beykoz'da restore edilen tarihi Anadolu Feneri böyle görüntülendi

YORUMLAR
500

Adil Karaismailoğlu, Restorasyon, Fenerbahçe, Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beykoz'da restore edilen tarihi Anadolu Feneri böyle görüntülendi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:15 Peru'da yolcu otobüsü vadiye yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var
10:11 Son Dakika: Cari denge aralıkta 3,8 milyar dolar açık verdi
10:02 Halil Falyalı cinayetinde detaylar geldi! "Üniformalı çete" 10 gün boyunca adım adım takip etmiş
09:55 Maske Kimsin Sen yarışmasının final fragmanı yayınlandı
09:46 Yangın sonrasında ne yapılmalı? Bildirge yayınlandı
09:42 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu dans ettiği videosunu paylaştı
09:36 Camdaki Kız'da dün akşam neler oldu? Adil, Cana ve Sedat'ın ilişkisini Nalan'a anlatacak mı?
09:23 Mahkum'da dün akşam neler oldu?
09:14 Kontrolden çıkan otomobilin çarptığı kurye yaşamını yitirdi!
09:10 Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam ne oldu? Çukurova'da aşk galip geliyor mu?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 10:20:35. #1.12#
SON DAKİKA: Beykoz'da restore edilen tarihi Anadolu Feneri böyle görüntülendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement