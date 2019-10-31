Beykoz'da sağanak

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Ece Üner, "Atatürkçülükten anladığınız bu mu?" deyip bu görüntüye tepki gösterdi

CHP'li Bekaroğlu'ndan metrodaki skandala tepki: Bu vatandaşa yapılanla şort giyen kadına yapılan arasında ne fark var?