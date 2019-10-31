Beykoz'da sağanak
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Yağıştan detaylar Vatandaşlardan detaylar İSTANBUL - Öğleden sonra etkili olmaya başlayan sağanak yağış, Beykoz'da vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 04:05 Kaynak: AA
Yağıştan detaylar
Vatandaşlardan detaylar İSTANBUL - Öğleden sonra etkili olmaya başlayan sağanak yağış, Beykoz'da vatandaşlara zor anlar yaşattı.
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