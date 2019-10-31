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Beykoz'da sağanak

7 saat önce

Yağıştan detaylar Vatandaşlardan detaylar İSTANBUL - Öğleden sonra etkili olmaya başlayan sağanak yağış, Beykoz'da vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Yağıştan detaylar

Vatandaşlardan detaylar İSTANBUL - Öğleden sonra etkili olmaya başlayan sağanak yağış, Beykoz'da vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Beykoz'da sağanak

Beykoz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 04:05 Kaynak: AA
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