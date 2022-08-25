BEYKOZ'DA OTOMOBİL DEREYE UÇTU - Son Dakika
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BEYKOZ'DA OTOMOBİL DEREYE UÇTU

25.08.2022 14:38
BEYKOZ'DA OTOMOBİL DEREYE UÇTU

BEYKOZ'da sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye uçtu.

BEYKOZ'da sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye uçtu. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Beykoz Cumhuriyet Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre Türkan Sancaklı yönetimindeki 22 RJ 095 plakalı otomobil, Bozhane köyünden, Cumhuriyet köyü istikametine ilerlediği sırada sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Yol kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobil dereye uçtu. Araçtan çıkarılan yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürülürken, otomobil vinç yardımıyla kaldırıldı.

Görüntü dökümü-Kaza sonrası cep telefonu görüntüsü


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Kaynak: DHA

Cumhuriyet, Güncel, Son Dakika

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