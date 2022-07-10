Beykoz'da sağanak sebebiyle caddeler ve evleri su bastı - Son Dakika
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Beykoz'da sağanak sebebiyle caddeler ve evleri su bastı

10.07.2022 05:26

Beykoz'da sağanak sebebiyle caddeler ve evleri su bastı Bir eve yıldırım düştü İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yoğun sağanak yağış sonrası birçok ilçede su baskınları meydana geldi.

Beykoz'da sağanak sebebiyle caddeler ve evleri su bastı

Bir eve yıldırım düştü

İSTANBUL - İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yoğun sağanak yağış sonrası birçok ilçede su baskınları meydana geldi. Beykoz'da caddeler ve bazı evleri su bastı, bir eve yıldırım düştü.

İstanbul'da beklenen sağanak yağış gece saatlerinde başlayarak tüm ilde etkili oldu. Beykoz'da caddeler ve yollar sağanak yağmur sebebiyle kapandı. Caddeler ve bazı evler su altında kaldı. Yalı Mahallesi Meydan Sokakta bulunan bir eve yıldırım düştüğü iddia edildi. Yıldırım düşen ev tutuştu. Vatandaşların durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, sağlık ekipleri yaralı vatandaşları bölgedeki hastaneye sevk etti.

Caddeler, yollar ve evler su altında kaldı

Beykoz'da aşırı yağış sebebiyle sahil yolu, caddeler ve bazı sokaklar su altında kaldı. Bir evi ise aşırı yağış sebebiyle su bastı. İtfaiye ekipleri su basan evde tahliye çalışması yaptı.

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Kaynak: İHA

İstanbul, İtfaiye, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beykoz'da sağanak sebebiyle caddeler ve evleri su bastı - Son Dakika

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