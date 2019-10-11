Son Dakika Haberleri: Beykoz'da sağlık ocağında dehşet saçan kişi tutuklandı
Son Dakika Güncel Beykoz'da sağlık ocağında dehşet saçan kişi tutuklandı

Beykoz'da sağlık ocağında dehşet saçan kişi tutuklandı

1 saat önce

BEYKOZ'da bir kişi aile sağlık merkezinde görevliye ve hastaya saldıran kişi tutuklandı.

Beykoz'da sağlık ocağında dehşet saçan kişi tutuklandı, System.String[]

BEYKOZ'da bir kişi aile sağlık merkezinde görevliye ve hastaya saldıran kişi tutuklandı.

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olay Nurullah Baldöktü Aile Sağlık Merkezi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Çavuşbaşı'nda bulunan aile sağlık merkezine gelen A.M.S. (41), yanında olmayan çocuğu için kendi adına ilaç yazdırmak istedi. Tıbbi sekreterin bunun yasal olmadığını söylemesi sinirlenen A.M.S., önce tıbbi sekretere yumruklarla saldırmaya başladı.  Kadının yardımına yaşlı bir hasta koştu. Ancak saldırganı engellemek isteyen yaşlı adam da yumrukların hedefi oldu. Saldırgan yaşlı adamı da yumruk atarak yere düşürdü. Sağlık merkezindekilerin araya girmesiyle saldırgan durduruldu.

A.M.S. olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen A.M.S. "Kasten Yaralama" suçundan tutuklandı.


Çavuşbaşı, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 07:01 Kaynak: DHA
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