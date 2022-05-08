Beykoz'da seyir halindeki lüks otomobil yandı - Son Dakika
Üye Girişi

Beykoz'da seyir halindeki lüks otomobil yandı

08.05.2022 11:54
Beykoz'da seyir halindeki lüks otomobil yandı

İstanbul Beykoz'da seyir halindeyken yangın çıkan lüks otomobil, kullanılamaz hale geldi.

İstanbul Beykoz'da seyir halindeyken yangın çıkan lüks otomobil, kullanılamaz hale geldi.

TEM Otoyolu Edirne yönünde ilerleyen 34 EVJ 335 plakalı otomobil, Kavacık Kavşağı yakınında motorundan dumanlar çıkarak alev alması üzerine sürücüsü tarafından yol kenarında durduruldu.

Yangına, yoldan geçen sürücüler yangın tüpüyle müdahale ederken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, motor kısmı tamamen yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Otomobil yangını nedeniyle TEM Otoyolu Ümraniye ve Kavacık kavşakları arasında her iki yönde de trafik yoğunluğu oluştu.

Otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

YORUMLAR
500
Otomobilin çarptığı kadın yaralandı Otomobilin çarptığı kadın yaralandı Sektörün iddialı ismi Automechanika'da Sektörün iddialı ismi Automechanika'da

TEM Otoyolu, Otomobil, İstanbul, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beykoz'da seyir halindeki lüks otomobil yandı - Son Dakika


Son Dakika
11:24 "Zafer Partisi gelecek sığınmacılar gidecek" sloganı sonrası ilçe başkanı gözaltına alındı Ümit Özdağ sosyal medyadan tepki gösterdi
11:20 Doğum kilolarından kurtulan Kylie Jenner, bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı
11:17 Vahşice katledilen Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin Anneler Günü'nde konuştu: En büyük hediyem katilin en ağır cezayı alması
10:54 Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı: Annelerimiz müşfik bir sığınaktır
10:45 Uzman isim kangalların diğer köpeklerden en büyük farkını açıkladı: Aile içi çiftleşme yapmıyorlar
10:33 Luhansk Valisi acı haberi verdi: Sivillerin saklandığı okula yapılan saldırıda 60 Ukraynalı hayatını kaybetti
10:30 Polisin kıskaca aldığı "Gargamel" lakaplı uyuşturucu taciri evinde sobelendi
10:28 Taksim'de yabancı uyruklu bir kişi "öleceğim" diyerek köprüden aşağı atladı
11:47 Şampiyonluk kutlamalarında neredeyse bayılacaktı! Abdülkadir Ömür'ün zor anlarının görüntüleri ortaya çıktı
09:58 İstanbul'da elti dehşeti! Sokak ortasında tabancayla ağzından vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 12:00:38. #1.13#
SON DAKİKA: Beykoz'da seyir halindeki lüks otomobil yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement