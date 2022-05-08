Beykoz'da seyir halindeki lüks otomobil yandı - Son Dakika

İstanbul Beykoz'da seyir halindeyken yangın çıkan lüks otomobil, kullanılamaz hale geldi.

TEM Otoyolu Edirne yönünde ilerleyen 34 EVJ 335 plakalı otomobil, Kavacık Kavşağı yakınında motorundan dumanlar çıkarak alev alması üzerine sürücüsü tarafından yol kenarında durduruldu.

Yangına, yoldan geçen sürücüler yangın tüpüyle müdahale ederken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, motor kısmı tamamen yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Otomobil yangını nedeniyle TEM Otoyolu Ümraniye ve Kavacık kavşakları arasında her iki yönde de trafik yoğunluğu oluştu.

Otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.