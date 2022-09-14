Beykoz'da yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Beykoz'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'nda Edirne yönünde ilerleyen 35 E 3549 plakalı otomobilde dumanlar yükseldi.
Sürücüsünün yol kenarına çektiği araç, alev alarak yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında hasar gören araç kullanılamaz hale gelirken otoyolun Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
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