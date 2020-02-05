Beykoz'da silahlı kavga 2 yaralı - Son Dakika
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Beykoz'da silahlı kavga 2 yaralı

18 dakika önce

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHABeykoz'da iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Beykoz'da iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda iki kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken polis kaçan saldırganı arıyor. Olay saat 02: 30 sıralarında Çubuklu Mahallesi, Engürü Bağı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, silahına sarılan saldırgan iki kişiyi yaralayarak kaçtı.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Silahlı saldırı sonucu yaralanan iki kişiye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

POLİS ZANLIYI ARIYOR

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olayın gerçekleştiği alanı güvenlik şeridi ile çevirdi. Olay yerinde çok sayıda kovan bulunurken, polis tartışma sırasında silahını çekerek iki kişiyi yaralayan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Beykoz'da silahlı kavga 2 yaralı

İstanbul, Beykoz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:03 Kaynak: DHA
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