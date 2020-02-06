Beykoz'da silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beykoz'da silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Beykoz'da silahlı kavga: 2 yaralı

6 saat önce

Beykoz'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı Çubuklu Mahallesi Kireçocağı Caddesi'nde Şafak Ö. ve Ensar A. isimli şahıslar ile Efe Kürşat A. (19), Kenan B.(20) ve Erdi B. isimli kişiler arasında meydana gelen tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Efe Kürşat A, Şafak Ö.

Beykoz'da silahlı kavga: 2 yaralı, System.String[]

Beykoz'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı


Çubuklu Mahallesi Kireçocağı Caddesi'nde Şafak Ö. ve Ensar A. isimli şahıslar ile Efe Kürşat A. (19), Kenan B.(20) ve Erdi B. isimli kişiler arasında meydana gelen tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Efe Kürşat A, Şafak Ö. ve Ensar A'yı silahla yaraladı.


Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğünün konuya ilişkin yaptığı çalışmada, şüpheliler Çubuklu Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan silah Efe Kürşat A'nın üzerinde ele geçirildi.


Şüphelilerin emniyette yapılan sorgulamasında Efe Kürşat A'nın "Kasten Yaralama", "Tehdit" suçlarından, Kenan B.'nin "Kasten Yaralama", "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma", Erdi B.'nin ise "Kasten yaralama" suçlarından kaydı olduğu belirlendi.


Emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kenan B. ile Erdi B. serbest bırakılırken, Efe Kurşat A. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Beykoz, EFE, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:40 Kaynak: AA
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