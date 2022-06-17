Beykoz'da silahlı maganda iki tabanca ile art arda havaya ateş açtı - Son Dakika
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Beykoz'da silahlı maganda iki tabanca ile art arda havaya ateş açtı

17.06.2022 11:09

Beykoz'da silahlı maganda iki tabanca ile art arda havaya ateş açtı Beykoz'da eline iki adet tabanca alan şahıs art arda tetiğe basarak defalarca kez havaya ateş açtı.

Beykoz'da silahlı maganda iki tabanca ile art arda havaya ateş açtı

İSTANBUL - Beykoz'da eline iki adet tabanca alan şahıs art arda tetiğe basarak defalarca kez havaya ateş açtı. Şahsın yanındaki kişi de o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Beykoz'da geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, bir otomobil ile yol kenarında duran ve ismi henüz öğrenilemeyen şahıs eline iki adet tabanca aldı. Tabancalı şahıs art arda tetiğe basarak iki tabancayla defalarca kez havaya ateş açtı. Şahsın beraberindeki kişi ise o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beykoz'da silahlı maganda iki tabanca ile art arda havaya ateş açtı - Son Dakika

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