Beykoz'da silahlı saldırıya uğrayan spor eğitmeni hayatını kaybetti - Son Dakika
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Beykoz'da silahlı saldırıya uğrayan spor eğitmeni hayatını kaybetti

31.03.2022 13:47
Beykoz'da silahlı saldırıya uğrayan spor eğitmeni hayatını kaybetti

İstanbul Beykoz'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

İstanbul Beykoz'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, dün akşam Kavacık'taki bir kafede oturan spor eğitmeni Nadir Öztan (41), motosiklet kıyafeti giyen ve kask takan bir kişinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı.

Öztan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, saldırgan da kaçtı.

Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada, silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kafeye gelen şüphelinin Nadir Öztan'a silahla ateş etmesi ve kaçması yer alıyor.

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İstanbul, Kavacık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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