Beykoz'da silahlı tartışmada kurşunun hedefi olan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Beykoz'da silahlı tartışmada kurşunun hedefi olan kadın hayatını kaybetti

Beykoz'da, Gül K.'ya sarkıntılık ettiği iddia edilen Şehmuz U. ile Gül K.'nın kocası Yılmaz K. arasında kavga çıktı.

Beykoz'da silahlı tartışmada kurşunun hedefi olan kadın hayatını kaybetti, System.String[]

Beykoz'da, Gül K.'ya sarkıntılık ettiği iddia edilen Şehmuz U. ile Gül K.'nın kocası Yılmaz K. arasında kavga çıktı. Kavgada Şehmuz U.'nun silahından çıktığı iddia edilen kurşunun isabet ettiği Gül K. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri, sabah saatlerinde incelemelerini tamamlarken, silahlı şahsın arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Olay, Beykoz'da Çamlıbahçe Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Gül K (40), aynı mahallede yaşayan Şehmuz U. tarafından rahatsız edildi. Bu durumu öğrenen Gül K.'nın eşi Yılmaz K., beraberindeki silahla Şehmuz U'nun evine gitti. Şehmuz U.'nun evinin önünde iki taraf tekrar kavga etmeye başladı. Kavga esnasında Şehmuz U. da silahını çekti. Bir anda ateş alan Şehmuz U.'nun silahından çıkan kurşun, Gül K.'ya isabet etti. Yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden kadının komşusu Birsen Bayrak, "Silah sesiyle dışarı çıktık. Koşturan insanları gördük. Birisinin vurulduğunu söylediler. Komşumuzmuş, kocası tartışırken silahın önüne atlamış ya da ateş ederken ona denk gelmiş bilmiyoruz. Araba aradılar götürmek için. Sonra da haber geldi vefat ettiğine dair. Zaten devamlı tartışıyorlarmış. Akrabasıymış eşinin, silaha sarılınca böyle bir olay olmuş. İyi bir insandı. 2 tane çocuğu var. Lisede okuyan kızı var, ilkokulda oğlu var. Polisler geldi ama kaçmış gitmiş herhalde kimse görmemiş yani" dedi.

Olay yerinin yeşillik alan olması ve karanlık olması nedeniyle Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışmalarına gün aydınlanınca devam etti. Olay yerine gelen savcının talimatıyla olay yerinde ve çevresinde polis ekipleri gece boyunca nöbet tuttu. Olay yeri inceleme ekipleri incelemelerinin ardından olay yerinden ayrıldı. Şehmuz U.'nun arama çalışmalarına polis tarafından devam edildiği öğrenildi.

(İHA)

Beykoz, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 10:40 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beykoz'da silahlı tartışmada kurşunun hedefi olan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Son Dakika

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