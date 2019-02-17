Beykoz'da Sitenin Duvarı Çöktü, 2 Araç Göçük Altında Kaldı
13 dakika önce
Beykoz'da sitenin duvarı çöktü, 2 araç göçük altında kaldıİSTANBUL - Beykoz'da lüks bir sitenin duvarı bilinmeyen bir nedenden çöktü.
Beykoz
'da sitenin duvarı çöktü, 2 araç göçük altında kaldı
İSTANBUL - Beykoz'da lüks bir sitenin duvarı bilinmeyen bir nedenden çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, 2 araç duvarın altında kaldı.
Olay Beykoz Yavuz Selim Mahallesi
'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Lüks sitenin duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Duvarın çökmesi ile bir ağaç yola devrildi. İki araç da çöken duvarın altında kaldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. İtfaiyenin olay yerinde çalışması sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:45 Kaynak: İHA
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