Beykoz'da soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beykoz'da soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtılıyor - Son Dakika

Beykoz'da soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtılıyor

6 saat önce

Beykoz Belediyesi'nin "Aşınızı Sevgiyle Evinize Taşıyoruz" sloganıyla verdiği sıcak yemek hizmeti, her gün ihtiyaç sahibi 128 ailenin sıcak yemek ihtiyacını karşılıyor.

Beykoz'da soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtılıyor, System.String[]

Beykoz Belediyesi'nin "Aşınızı Sevgiyle Evinize Taşıyoruz" sloganıyla verdiği sıcak yemek hizmeti, her gün ihtiyaç sahibi 128 ailenin sıcak yemek ihtiyacını karşılıyor. Her gün 2 öğün olarak hazırlanan yemekler, ihtiyaç sahiplerinin hem ihtiyacın karşılıyor hem de gönüllerini ısıtıyor.


Beykoz Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla evde kendi yemeğini pişiremeyen ilçe sakinleri için verdiği hizmet, hasta, engelli, yaşlı ve kimsesiz vatandaşların yüzünü güldürüyor. Soğuk kış aylarında hem bedenleri hem de gönülleri ısıtıyor.


Evinden çıkıp alışveriş yapamayan, fiziksel ve ekonomik olarak yemek pişirecek gücü olmayan vatandaşlar sıcak yemek hizmetiyle hayata tutunuyor.


Belediye mutfağından evlere servis


Belediye mutfağında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere her gün 3 çeşit yemek özenle pişiriliyor. Öğlen ve akşam öğünü olarak hazırlanıp paketlenen yemekler ekipler tarafından ilçe merkezinden en uzak noktaya kadar evlere teslim ediliyor.


Sıcak yemek hizmeti için Beykoz Belediyesi'ne başvuran, komşu ve yakınları tarafından bildirilen vatandaşlar öncelikle evlerinde ziyaret ediliyor. Ardından ihtiyacı tespit edilen vatandaşlar için Sosyal Yardım İşleri bünyesinde kayıt açılarak düzenli yemek hizmeti sağlanıyor.


Güler yüzle ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çalan ekipler hatır ve ihtiyaçları da soruyor.


Konuyla ilgili konuşan Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü Dış Ekipler Sorumlusu Bayram Yeşilbaş, "Günlük olarak aşevimizde pişen 400 tabldot yemeğimizi bizler 126 tane evimize bu evlerde yaşayan yaşlı ve engelimize ilçemizin başnoktasından son noktasına kadar yol ve kilometre gözetmeksizin günlük olarak çorbası ve iki çeşit yemeği olmak üzere evlerine ulaştırıyoruz" dedi.


Evine yemek getirilen 82 yaşındaki Sabriye Kenar, "Çok memnunum Allah razı olsun. Kapıma kadar getiriyorlar. Temizlikçim geliyor, yemeğim geliyor. Ben de onlara hep dua ediyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Beykoz Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:25 Kaynak: İHA
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