Beykoz'da sokak hayvanları yuvasız değil

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Bir anlık dikkatsizlik minik Ezginaz'a dehşeti yaşattı

Yurt dışında yaşayan Türklere müjde! ABD'li girişimciler taşınabilir taharet musluğu yaptı

Son dakika! Üsküdar'da iki metrobüs kaza yaptı: 10 yaralı var