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Beykoz'da sokak köpeğini besleyen hayvansevere tehdit kamerada - Son Dakika

Beykoz'da sokak köpeğini besleyen hayvansevere tehdit kamerada

15.09.2021 11:35
Beykoz'da sokak köpeğini besleyen hayvansevere tehdit kamerada, System.String[]

Beykoz'da hayvansever Musa Söğütlü, sokak hayvanlarını beslediği gerekçesiyle, komşusu tarafından tehdit edildi.

Beykoz'da hayvansever Musa Söğütlü, sokak hayvanlarını beslediği gerekçesiyle, komşusu tarafından tehdit edildi. Komşusunun Musa Söğütlü'nün kapısına dayanarak tehditler savurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre olay, geçtiğimiz günlerde Beykoz'da Çubuklu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, hayvansever Musa Söğütlü, sokakta yaralı halde bulunan sokak köpeğine sahip çıkarak tedavisini üstlendi. Klinik tedavisinden sonra müstakil evinin bahçesine sokak köpeğine bakmaya başladı. Söğütlü ile aynı sokakta oturan komşu A.G., sokak köpeğinden rahatsız oldu. Sokak köpeğinin koku ve gürültü yaptığını gerekçe göstererek Söğütlü'nün kapısına dayandı. Komşusuyla tartışan A.G., sorun çözülmez ise sokak köpeğini öldürmekle tehdit etti. Sokak köpeğinin zor durumda olduğunu belirten Musa Söğütlü, bu tür tehditlerin kendini yıldırmayacağını, sokak hayvanlarına her zaman sahip çıkacağını belirtti. Öte yandan A.G.'nin komşusu Musa Söğütlü'nün kapısına dayanarak tehditler savurduğu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Sokak köpeğini öldürmekle tehdit ediyorlar"

Sokak köpeğine sahip çıktığı gerekçesiyle komşusu tarafından tehdit edilen hayvansever Musa Söğütlü, "Yaklaşık üç, dört ay önce Hidiv Kasrı'nın orada yaralı olarak sokak köpeğini buldum. Köpeğin üç dört yerinde bıçak yarası vardı ve tedavisini yaptırdık, Sokak köpeği benim orada kaldı. Hiçbir yere gitmedi. Şu an yaşlı karı koca dışında mahallece herkes sokak olarak köpeğe bakıyor. Yaşlı çiftin derdini çözmüş değiliz. Her gün kapıma tekme tokatla geliyorlar. Kapıma vuruyorlar. Ağıza alınmayacak laflar edip, küfür ediyorlar. Bir de köpeği ölümle tehdit ediyorlar. En fazla köpekten rahatsız olduklarını söylüyorlar. Sokağımızda ne kadar ev varsa, bina var olsa da tek rahatsız olan onlar onun dışında kimse rahatsız olmuyor. Köpeği öldürmekle tehdit ediyorlar. Her şeye rağmen yaşı büyük oldukları için ben sadece susmayı tercih ediyorum. Ama köpeğe bir şey yapacaklar diye tedirginim. Kesinlikle bu tehditler beni vazgeçmemi sağlamaz son nefesime kadar sokak hayvanları için elimden geleni yaparım" diye konuştu. - İSTANBUL

Beykoz'da sokak köpeğini besleyen hayvansevere tehdit kamerada
Beykoz'da sokak köpeğini besleyen hayvansevere tehdit kamerada
Beykoz'da sokak köpeğini besleyen hayvansevere tehdit kamerada
Beykoz'da sokak köpeğini besleyen hayvansevere tehdit kamerada

Sokak Hayvanları, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beykoz'da sokak köpeğini besleyen hayvansevere tehdit kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beykoz'da sokak köpeğini besleyen hayvansevere tehdit kamerada - Son Dakika
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