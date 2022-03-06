Beykoz'da şömineden yangın çıktı, çatı alev alev yandı - Son Dakika
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Beykoz'da şömineden yangın çıktı, çatı alev alev yandı

06.03.2022 12:59
Beykoz'da şömineden yangın çıktı, çatı alev alev yandı

Beykoz'da bir apartmanın çatı katında bulunan şömineden sıçrayan kıvılcım yangın çıkardı.

Beykoz'da bir apartmanın çatı katında bulunan şömineden sıçrayan kıvılcım yangın çıkardı. Apartmanın çatısı alev alev yanarken, rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yan binanın çatısına da sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Yangın, saat 10.45 sıralarında Beykoz Tokatköy Mahallesi Billur Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı apartmanın 3. katında bulunan şömineden çıkan kıvılcım rüzgarın da etkisiyle çatıya sıçradı. Alevlerin çatıya sıçraması sonrası çatı kısa sürede yanmaya başladı. Yanan çatıyı gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yan binaya da sirayet eden alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü. Bina çatısının kullanılamaz hale geldiği yangında, herhangi bir can kaybı veya etkilenen olmadı.

Yangını gören Muhammet Odabaş isimli vatandaş, "Uzaktan yangını görünce hemen buraya geldik. İnsanlar buraya toplanmıştı zaten. Mahalleli itfaiye ve polisi aradılar. Gelen ekipler müdahale ettiler. Yandaki evlere sıçrama riski vardı, onu önlediler. Herhangi bir can kaybı yok. Yangının da şömineden çıktığı söyleniyor" dedi. - İSTANBUL

Beykoz'da şömineden yangın çıktı, çatı alev alev yandı
Beykoz'da şömineden yangın çıktı, çatı alev alev yandı
Beykoz'da şömineden yangın çıktı, çatı alev alev yandı

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Yangın, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beykoz'da şömineden yangın çıktı, çatı alev alev yandı - Son Dakika


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