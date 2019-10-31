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Beykoz'da su baskını

7 saat önce

Beykoz'da yoğun yağış nedeniyle bir sokağı ve sokaktaki evlerin bahçesini su bastı.

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Beykoz'da yoğun yağış nedeniyle bir sokağı ve sokaktaki evlerin bahçesini su bastı. Duvar yapımının yarım bırakıldığı iddia edilen bir mezarlıktan akan çamurlu su, vatandaşların bahçelerinde zarara neden oldu.

Beykoz Tokatköy'de Billur Sokak'ta yoğun yağış nedeniyle su baskını meydana geldi. Sokaktaki evlerin bahçeleri ve yol çamurlu su ile doldu. Duvar yapımının yarım bırakıldığı iddia edilen bir mezarlıktan akan çamurlu su, vatandaşların evlerinin bahçelerinde zarara sebep oldu. Ev bahçelerini ve yolu kaplayan suyun tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.

(Mustafa Biçer/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 05:35 Kaynak: İHA
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