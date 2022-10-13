Olay, dün akşam saatlerinde Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyreden çekici ve otomobil sürücüleri arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çekici sürücüsü aracın camından çıkarak otomobil sürücüsünün yanına koştu. Taraflar birbirlerine yumruk atmaya başladı. Kavga sırasında yumruk atan bir kişinin dirseği, otomobilin yanında bulunan bir kadının yüzüne çaptı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... BEYKOZ'DA SÜRÜCÜLERİN YUMRUKLU KAVGASI KAMERADA - Son Dakika

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