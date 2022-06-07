Beykoz'da tamir ettiği İETT otobüsünün altında kalan personel hayatını kaybetti - Son Dakika
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Beykoz'da tamir ettiği İETT otobüsünün altında kalan personel hayatını kaybetti

07.06.2022 17:22

İstanbul Beykoz'da arızalanan İETT otobüsünü tamir eden teknik personel, aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.

İstanbul Beykoz'da arızalanan İETT otobüsünü tamir eden teknik personel, aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Beykoz- Kadıköy seferini yapan 15F hatlı İETT otobüsü, Çiğdem Mahallesi mevkisinde arızalandı.

İETT personeli Erdoğan Bulut (45), arızayı gidermek için çalıştığı sırada aracın altında kalarak sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı yerden çıkarılan Bulut, sağlık görevlilerince kaldırıldığı Beykoz Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Beykoz'da tamir ettiği İETT otobüsünün altında kalan personel hayatını kaybetti
Beykoz'da tamir ettiği İETT otobüsünün altında kalan personel hayatını kaybetti
Beykoz'da tamir ettiği İETT otobüsünün altında kalan personel hayatını kaybetti
Beykoz'da tamir ettiği İETT otobüsünün altında kalan personel hayatını kaybetti
Beykoz'da tamir ettiği İETT otobüsünün altında kalan personel hayatını kaybetti
Beykoz'da tamir ettiği İETT otobüsünün altında kalan personel hayatını kaybetti
Beykoz'da tamir ettiği İETT otobüsünün altında kalan personel hayatını kaybetti
Beykoz'da tamir ettiği İETT otobüsünün altında kalan personel hayatını kaybetti
Beykoz'da tamir ettiği İETT otobüsünün altında kalan personel hayatını kaybetti
Beykoz'da tamir ettiği İETT otobüsünün altında kalan personel hayatını kaybetti
Beykoz'da tamir ettiği İETT otobüsünün altında kalan personel hayatını kaybetti
Beykoz'da tamir ettiği İETT otobüsünün altında kalan personel hayatını kaybetti

YORUMLAR
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Kaynak: AA

İstanbul, Kadıköy, İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beykoz'da tamir ettiği İETT otobüsünün altında kalan personel hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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