Beykoz'da tarihi mezarlık definecilerin talanına uğradı - Son Dakika

Beykoz'da tarihi mezarlık definecilerin talanına uğradı

Beykoz'daki tarihi mezarlıkta açılan çukurlar havadan görüntülendi

Metrelerce kazılan çukurluk alanın içi görüntülendi

İSTANBUL - Beykoz'da 126 tarihi mezarında bulunduğu alanda define arayan kişilerin kaçak kazı yaptığı iddia edildi. Açılan çukurların içerisinde başlatılan tünel girişi ve mezar taşları içeriden görüntülenirken mezarlığın son hali ise havadan görüntülendi.

Beykoz Yalı Mahallesi Çakmak Dede Mezarlığı'nda iddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen şahıslar hazine aramak için kaçak kazı yaptı. Mezarlıkta yapılan kazı sonrası yaklaşık 2 metrelik çukurlar açık şekilde bırakıldı. 126 tarihi mezarında bulunduğu alanda bazı mezar taşlarının da kırıldığı görüldü. Açılan çukurların içerisinde buluna mezar taşlarıysa dikkat çekti. Vatandaşlar duruma tepki gösterirken kaçak kazı yapıldığı iddia edilen mezarlığın son hali havadan görüntülendi.

"Gece saatlerinde kazmışlar"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan çevre esnaflarından Abdullah Özdemir, "Buradaki bir komşumuz gece saatlerinde gelen birkaç kişinin burada kazı yaptığını görmüş. Adamlar çukuru açıp belli ki define falan aramışlar. Çukurun yanı sıra bir de tünel benzeri içeriye doğru kazmaya devam etmişler. Burası tarihi bir mezarlık. Biz olay esnasında burada olsaydık buna müsaade etmezdik. Durumu polise bildirirdik ancak gece saatlerinde yaşanmış" diye konuştu.