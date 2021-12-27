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BEYKOZ'DA TARİHİ MEZARLIKTA KAÇAK KAZI İDDİASI - Son Dakika

BEYKOZ'DA TARİHİ MEZARLIKTA KAÇAK KAZI İDDİASI

27.12.2021 11:13

BEYKOZ'da Osmanlı dönemine ait 126 mezar taşının da bulunduğu mezarlıkta, iddialara göre kaçak kazı yapıldı.

BEYKOZ'da Osmanlı dönemine ait 126 mezar taşının da bulunduğu mezarlıkta, iddialara göre kaçak kazı yapıldı. Mahalleli, mezar taşlarının da zarar gördüğü kazılarda kimliği belirsiz kişilerin define aradığını iddia etti.

Osmanlı dönemine ait 126 mezar taşının bulunduğu Yalı Mahallesi'ndeki Çakmak Dede Mezarlığı'nda, iddialara göre kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından kaçak kazı yapıldı. Mahalleli mezarlıkta yaklaşık 2 metre derinliğinde kazı yapıldığını, mezar taşlarının kırıldığını ve zarar gördüğünü fark etti. Mezarlıkta define amaçlı kazı yapıldığını düşünen mahalleli polis ekiplerine ihbarda bulundu.

"DEFİNE İÇİN TALAN ETMİŞLER"

Mahallede esnaf olan Miraç Arman, "7-8 günde kazılmış burası. Çünkü yukarıda oturan evlerde görenler olmuş ama çok bir anlam verememişler. Biz de geldik baktık ki burayı kazmışlar. Burası tarihi bir mezarlık, Osmanlı mezarlığı. Yaklaşık 2 metre kazmışlar. Bu tarafa doğru da gitmişler. Polise bildirdik, onlar da Mezarlıklar Müdürlüğü'ne bildiriyorlarmış. Mezarlığa zarar da vermişler. Mezar taşlarından bir tanesi kazdıkları yere düşmüş. Bir tanesi arka tarafa kırmışlarda. Kazanların yağmurluk, elidven gibi eşyaları da burada. Define için talan edilip kazmışlar" diye konuştu.

"TARİHİMİZİ TALAN ETTİLER"

Abdullah Özdemirbaş, "İçine girdik tünel büyüklüğünde, ilk önce şöyle bir gitmiş ondan sonra bir sol yapmış. L biçiminde bir tünel kazmışlar gece gelip. Kim bilir ne çıkardılar. Büyük bir ihtimal define için kazmışlar. Çukurun içinde tarihi mezar kalıntıları falan da var. Ne yaptılar ne aldılar bilmiyorum.16-17 senedir buradayız daha yeni haberimiz oldu kazıdan. Ne çıkardıklarını boş verin de tarihimizi talan ettiler yazık" dedi.

Başka bir vatandaş ise "Bayağı derin kazmışlar, muhtemelen define aramışlardır. Zarar da vermişler" şeklinde konuştu.

BEYKOZ'DA TARİHİ MEZARLIKTA KAÇAK KAZI İDDİASI
BEYKOZ'DA TARİHİ MEZARLIKTA KAÇAK KAZI İDDİASI
BEYKOZ'DA TARİHİ MEZARLIKTA KAÇAK KAZI İDDİASI
BEYKOZ'DA TARİHİ MEZARLIKTA KAÇAK KAZI İDDİASI
BEYKOZ'DA TARİHİ MEZARLIKTA KAÇAK KAZI İDDİASI
BEYKOZ'DA TARİHİ MEZARLIKTA KAÇAK KAZI İDDİASI
BEYKOZ'DA TARİHİ MEZARLIKTA KAÇAK KAZI İDDİASI
BEYKOZ'DA TARİHİ MEZARLIKTA KAÇAK KAZI İDDİASI
BEYKOZ'DA TARİHİ MEZARLIKTA KAÇAK KAZI İDDİASI
BEYKOZ'DA TARİHİ MEZARLIKTA KAÇAK KAZI İDDİASI
BEYKOZ'DA TARİHİ MEZARLIKTA KAÇAK KAZI İDDİASI
BEYKOZ'DA TARİHİ MEZARLIKTA KAÇAK KAZI İDDİASI
BEYKOZ'DA TARİHİ MEZARLIKTA KAÇAK KAZI İDDİASI

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Kaçak Kazı, Osmanlı, Define, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEYKOZ'DA TARİHİ MEZARLIKTA KAÇAK KAZI İDDİASI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BEYKOZ'DA TARİHİ MEZARLIKTA KAÇAK KAZI İDDİASI - Son Dakika
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