Son Dakika Haberleri: Beykoz'da Tartıştığı Babasını Tabancayla Vurarak Öldürdü

Beykoz'da Tartıştığı Babasını Tabancayla Vurarak Öldürdü

1 saat önce

BEYKOZ'da bir sitenin kapıcısı evde tartıştığı oğlu tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Beykoz'da Tartıştığı Babasını Tabancayla Vurarak Öldürdü, System.String[]
BEYKOZ'da bir sitenin kapıcısı evde tartıştığı oğlu tarafından silahla vurularak öldürüldü. Cinayet şüphelisi Oğul gözaltına alınırken haberi alan yakınları sinir krizleri geçirdi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Çubuk Mahallesi Şişecam Şimşek Sitesi No: 16'da meydana geldi. İddiaya göre, bina görevlisi Murat Adıyaman(45), evlerinde bilinmeyen bir nedenle oğlu Koray Adıyaman ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Koray Adıyaman tabancayla babasına ateş etti. Silah seslerini duyan bina sakinlerine polise haber verdi. Olay yerine polise ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, şüpheli Koray Adıyaman'ı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede baba Murat Adıyaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelmesinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cinayeti haber alan yakınları, olay yerine gelerek sinir krizleri geçirdi.

Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 07:13 Kaynak: DHA

Adıyaman, 3. Sayfa
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